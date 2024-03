Oscar 2024 | il miglior film è Oppenheimer | trama | cast e dove vedere il film dell’anno

(Di lunedì 11 marzo 2024)è stato premiato agli. Ilha ricevuto premi in altre sei categorie, a conferma del fatto che è stato uno dei più apprezzati.

Oscar 2024, 'Oppenheimer' miglior film pigliatutto. Vincono Christopher Nolan, Cillian Murphy e Robert Downey jr: Miglior sceneggiatura originale ' Anatomia di una caduta' vince l'Oscar 2024 per la Miglior Sceneggiatura originale . Si afferma su 'The Holdovers - Lezioni di vita', 'May December', 'Past lives' e '...

Oscar 2024, John Cena nudo sul palco: L'attore e wrestler senza abiti... John Cena nudo sul palco del Dolby Theatre nella notte degli Oscar per annunciare il film vincitore nella categoria Migliori Costumi. L'attore e wrestler, dopo il siparietto con Jimmy Kimmel, arriva al microfono coprendo le parti intime con la busta che ...

Oscar per il miglior sonoro a La zona di interesse: Oscar per il miglior sonoro a La zona di interesse: L'Oscar per il miglior sonoro è andato a La zona di interesse dell'inglese Jonathan Glazer. La statuetta è stata vinta da Tarn Willers e Johnnie Burn.

Agli Oscar 2024 trionfa "Oppenheimer", niente da fare per Garrone: Agli Oscar 2024 trionfa "Oppenheimer", niente da fare per Garrone: La notte degli Oscar 2024 ha un trionfatore: è "Oppenheimar". Il film di Christopher Nolan conquista sette premi, tra cui miglior film, migliore regia, miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e ...

Oscar per la colonna sonora originale a Oppenheimer: Oscar per la colonna sonora originale a Oppenheimer: L'Oscar per la migliore colonna sonora originale è andato a Oppenheimer di Christopher Nolan . La statuetta è stata vinta da Ludwig Göransson, compositore, direttore d'orchestra e produttore ...