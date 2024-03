Oscar 2024 | i voti ai look sul red carpet | Emma Stone e il vestito rotto 10 | John Cena nudo 5 Liza Koshy cade dai trampoli – FOTO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dall’abito-scultura dia quello in modalità “pasticcino” di Ariana Grande, fino alda educanda di un film horror sfoggiato da Billie Eilish: il reddella 96esima edizione degliha regalato sorprese. Tanto glamour, poco nero, massicci papillon in stile anni Settanta, e un appello silenzioso per la pace a Gaza lanciato tramite una spilletta rossa che molti attori hanno messo sul petto. Ecco allora il meglio (ma anche il peggio) degli abiti visti sul tappeto rosso.voto 10 – È stata senza dubbio lei la regina degli. Nella notte del trionfo di Oppenheimer e di Nolan la 35enne attrice dell’Arizona, già premiata per la Mia del delizioso La la land, brilla su tutto e tutti. Anche con il ...

Alla fine è andato tutto come previsto. Gli Oscar hanno preso di nuovo la via del risultato scontato, ma, ed è un “ma” importante, i film vincitori degli Oscar 2024 ci indicano comunque la via per ... (gqitalia)

Hayao Miyazaki e il produttore Toshio Suzuki non erano a Los Angeles per ritirare l’ Oscar 2024 al miglior film d’animazione per Il ragazzo e l’airone. Una scelta che è stata motivata in maniera ... (cinemaserietv)

Tra i premi Oscar assegnati stanotte ci ha fatto particolarmente piacere quello al miglior corto animato andato a War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko . Sean Ono Lennon sul palco fa ... (comingsoon)

Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Dopo anni su Sky, la diretta della cerimonia è passata su Rai1 con uno speciale che ha funzionato fino a un certo punto ...

I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: Tutti i look degli Oscar 2024 più belli: gli outfit della Notte degli Oscar da Emma Stone a Emily Blunt, America Ferrera, Charlize Theron e molti altri.

Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: “È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il ...