Oscar 2024 | i vincitori di questa edizione

(Di lunedì 11 marzo 2024)notte, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, sono stati assegnati gli, che hanno eletto idell’anno cinematografico. Oppenheimer ha collezionato i premi principali, tra cui miglior film, miglior regia e due premi attoriali; Povere Creature! segue con quattro statuette, tra cui quella per la miglior attrice protagonista, Emma Stone, mentre La Zona d’interesse ha trionfato come miglior film internazionale, battendo Io Capitano di Matteo Garrone. Di seguito, l’elenco completo di tutti idei 96esimi Academy Awards. Miglior film: Oppenheimer Miglior regia: Christopher Nolan, Oppenheimer Miglior attore protagonista: Cillian Murphy, Oppenheimer Miglior attrice protagonista: Emma Stone, Povere Creature! Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr., ...