Oscar 2024 | i vincitori | da Oppenheimer a Povere Creature!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Questa notte, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, sono stati assegnati gli, che hanno eletto idell’anno cinematografico.ha collezionato i premi principali, tra cui miglior film, miglior regia e due premi attoriali;! segue con quattro statuette, tra cui quella per la miglior attrice protagonista, Emma Stone, mentre La Zona d’interesse ha trionfato come miglior film internazionale, battendo Io Capitano di Matteo Garrone. Di seguito, l’elenco completo di tutti idei 96esimi Academy Awards. Miglior film:Miglior regia: Christopher Nolan,Miglior attore protagonista: Cillian Murphy,Miglior attrice ...

