Oscar 2024 | i vincitori | chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema

(Di lunedì 11 marzo 2024)– Chi haassegnati nella notte italiana tra il 10 e l’11 marzo ad Hollywood? In aggiornamento Nomination Quali erano i candidati alla vittoria dei vari? Eccoli divisi per categorie di appartenenza. Miglior Film, sono candidati agli:American FictionAnatomia di una cadutaBarbieThe HoldoversKillers of The Flower MoonMaestroOppenheimerPast LivesPovere Creature!Zona d’interesse Miglior Regia, sono candidati agli:Justine Triet per Anatomia di una cadutaMartin Scorese per Killers of The Flower MoonChristopher Nolan per OppenheimerYorgo Lanthimos per Povere Creature!Jonathan ...

Oscar 2024, la cerimonia dei premi in diretta. L'Italia spera con 'Io capitano' di Garrone. Il miglior cartoon quello di Miyazaki: Con lo stile ironico e scorrevole di Jimmy Kimmel e un super favorito, Oppenheimer di Christopher Nolan , la cerimonia di assegnazione degli Oscar 2024. Nella novantaseiesima edizione degli Academy Awards l'Italia spera con Matteo Garrone e il suo Io, capitano candidato come miglior film internazionale. Per attivare l'iscrizione alla ...

Oscar 2024, le pagelle ai look sul red carpet, da Anya Taylor - Joy a Emma Stone.: Hollywood tira fuori il suo abito da sera più sfavillante per la notte più glamour dell'anno, quella in cui vengono celebrate le stelle più luminose del grande schermo. Smoking, look da passerella, ...

John Cena nudo sul palco degli Oscar: la gag dell’attore fa impazzire il web [VIDEO]: John Cena nudo sul palco degli Oscar: la gag dell’attore fa impazzire il web [VIDEO]: John Cena si è presentato nudo sul palco degli Oscar 2024 per presentare il premio per i Migliori costumi: il racconto della gag ...

Il look di Zendaya agli Oscar 2024 è composto da due abiti in uno: Il look di Zendaya agli Oscar 2024 è composto da due abiti in uno: La star è arrivata in ritardo alla cerimonia degli Oscar 2024, ma con un asso nella manica: un look Giorgio Armani Privé da sogno ...

a cura della redazione Spettacoli: a cura della redazione Spettacoli: Il ragazzo e l’airone, l’ultimo film, una sorta di testamento artistico di Hayao Miyazaki, vince l’Oscar come miglior film animato. Un’opera poderosa che è anche una summa dei temi cari e ricorrenti ...