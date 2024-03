Oscar 2024 | i look beauty più belli della serata sono quelli di Zendaya e Emma Stone

(Di lunedì 11 marzo 2024) Quanto ci è piaciuta la notte degli? Sì, è vero che ci interessava scoprire i vincitori, ma in realtà non vedevamo l’ora di vedere quali sarebbero stati ie makeup più. Ciò di cui eravamo certi, era quello di vedereper capelli, unghie e makeup assolutamente mozzafiato. Anche perché è proprio da queste serate che abbiamo ripreso alcuni deipiù in trend di tutti i tempi. Ma qualii nostripreferiti degli: queene moda. Possiamo dire che per quanto riguarda il makeup é impeccabile, ma vogliamo ...

Seduto in platea durante la cerimonia degli Oscar 2024 anche Messi, il border collie del film “anatomia di una caduta” che fino a qualche giorno fa rischia di non essere ammesso.Continua a leggere (fanpage)

Buona domenica per Dune 2: eguaglia l'incasso di sabato e sale a 6,7 milioni di euro totali: La zona d'interesse, fresco vincitore di due premi Oscar, si conferma in forma e si avvicina ai 3 milioni di euro. In uscita oggi l'Orso d'Oro Sull'Adamant - Dove l'impossibile diventa ...

Tutte le premiazioni agli Oscar 2024: Sono stati finalmente svelati tutti i vincitori degli Oscar 2024: dopo settimane di pronostici, premi collaterali e altri più importanti, al Dolby Theatre di Los Angeles sono stati consegnati i premi più ambiti per la settima arte. Alcuni, tra i premi ...

Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Durante la cerimonia degli Oscar 2024, uno dei protagonisti sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles della 96esima edizione è stato sicuramente Ryan Gosling. L'attore non ha vinto nessun Oscar ma ha ...

Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Una donna che, grazie anche a ruoli trasversali come quelli in Crudelia, Spiderman e Crazy Stupid Love, è diventata in pochissimo tempo una delle attrici più acclamate e seguite dai fan del cinema di ...

Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Trionfa il film dedicato allo storia del fisico che costruì la bomba atomica, con Cillian Murphy miglior attore. Emma Stone migliore attrice. Io Capitano battuto da La zona di interesse ...