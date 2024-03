Oscar 2024 | guerra persa per Barbie | Oppenheimer vince 7 statuette

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il maestro del cinema Christopher Nolan ha aggiunto un’altra pietra miliare alla sua straordinaria carriera, portando la sua ultima opera,, are ben 7 tra lepiù importanti della notte degli, a partire proprio dal premio per la miglior regia. Per Nolan, questo rappresenta il primo trionfo agli Academy Awards, ed è L'articolo proviene da Il Difforme.

Questa notte si sono tenuti gli Oscar 2024 e, come da tradizione, la cerimonia è stata seguita dal party organizzato da Vanity Fair . Ecco tutti i look sfoggiati dalle star all'evento.Continua a ... (fanpage)

"And the Oscar goes to...": ecco i vincitori: "And the Oscar goes to...": ecco i vincitori: Trionfa Oppenheimer, asso pigliatutto: vince il film sull’inventore dell’atomica nella notte in cui tutti o quasi parlano di pace, da Gaza all’Ucraina. Il film di Nolan… Leggi ...

Oscar 2024: i vincitori della novantaseiesima edizione: Oscar 2024: i vincitori della novantaseiesima edizione: La notte degli Oscar 2024 ha confermato i pronostici previsti da mesi sui possibili vincitori, soprattutto per le categorie miglior attore protagonista e non protagonista, miglior attrice protagonista ...

La protesta per la pace a Gaza arriva agli Oscar: La protesta per la pace a Gaza arriva agli Oscar: Milano, 11 mar. (askanews) – La politica è arrivata al Dolby Theater con le proteste e le manifestazioni per il cessate al fuoco in Medio Oriente. A pochi isolati dall’edificio che ospita la cerimonia ...