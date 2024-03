Oscar 2024 | Godzilla | Minus One vince il premio per i Migliori effetti speciali

(Di lunedì 11 marzo 2024)One ha ottenuto ilper idurante quella che è stata la 96esima edizione. Il film sul mostro più famoso del cinema ha raggiunto un ottimo traguardo e i capi del team dei vfx sono saliti sul palco per ringraziare per l’onore. Una vittoria che non stupisce, meritatissima se pensiamo che il lavoro che è stato fatto è incredibile come per ognuno dei capitoli usciti finora. Non si può, infatti, mettere in dubbio che il grande film giapponese ha un comparto visivo ineccepibile. Dalle grandi distruzioni cittadine ai combattimenti mozzafiato, uno spettacolo duro e puro. Una scena diOne, fonte: Nexo DigitalOne ha, quindi, ...

Oscar 2024: Il ragazzo e l'airone di Miyazaki vince il premio come Miglior Film d'Animazione: Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki vince il Premio Oscar come Miglior Film d'Animazione alle 96esima edizione degli Academy ...

Povere Creature! è un successo agli Oscar 2024: quali premi ha vinto: Povere Creature!, diretto dal visionario regista Yorgos Lanthimos è stato un vero e proprio successo agli Oscar ...

Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles ecco tutti i film premiati alla 96esima edizione degli Academy Awards ...

Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: L'Oscar per il miglior film di animazione alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

Oscar 2024, delusione per Matteo Garrone, sfuma il sogno della statuetta per "Io Capitano": Oscar 2024, delusione per Matteo Garrone, sfuma il sogno della statuetta per "Io Capitano": Sfuma il sogno dell'Oscar per Matteo Garrone e il suo film Io Capitano, candidato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film Internazionale. Il lungometraggio sul viaggio dei migranti del regista ...