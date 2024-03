Oscar 2024 | Garrone sconfitto? I complotti non c’entrano Il cinema italiano paga la distanza americana dai temi e i pregiudizi sul Paese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Parafrasando Sergio Leone: quando un uomo che fa un film sui migranti incontra un uomo che fa un film sull’Olocausto, l’uomo che fa un film sui migranti perde. Ma non è il caso di fare allusioni aoscuri dietro la vittoria de La zona di interesse di Jonathan Glazer nella categoria del miglior film straniero agli, lasciando a bocca asciutta Io Capitano di Matteo. Massimo Ceccherini c’è cascato in maniera sconveniente e plateale. Sabrina Ferilli l’ha toccata più lieve ma sibillina (“Se dovesse vincere l’La zona di interesse so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io Capitano”). Eppure la soluzione più logica allo strappo anti-dell’Academy sta tutto in un paio di considerazioni socio-culturali meno allusive verso una nuance ...