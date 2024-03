Oscar 2024 | gaffe del Televideo | film Garrone ispirato a Schettino e alla Costa Concordia

l'attrice al suo secondo Oscar dopo La La Land, dice addio ai capelli rossi e si avvicina sempre di più al suo personaggio Bella di Povere Creature, per il quale ruolo ha vinto la statuetta come ... (vanityfair)

Io Capitano di Matteo Garrone ispirato al comandante Francesco Schettino ? Manco per idea. Ma per il Televideo sì. Proprio mentre sul palco del Dolby Theatre La zona di interesse veniva incoronato ... (ilfattoquotidiano)

Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Dopo anni su Sky, la diretta della cerimonia è passata su Rai1 con uno speciale che ha funzionato fino a un certo punto ...

Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: “È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il ...

I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: Tutti i look degli Oscar 2024 più belli: gli outfit della Notte degli Oscar da Emma Stone a Emily Blunt, America Ferrera, Charlize Theron e molti altri.