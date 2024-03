Oscar® 2024 | Film premiati Oppenheimer | Barbie in Prima TV su Sky Cinema e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 11 marzo 2024) Su Sky, incluso nell’abbonamento,in arrivo il trionfatore della 96esima edizione degli, anche in streaming su NOW e disponibile on demand. Il vincitore di 7 statuette tra cui Migliorarriverà su Skye in streming su Now lunedì 29 aprile: un thriller epico che spinge il pubblico a entrare nel pulsante paradosso di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo al fine di salvarlo. Ilè scritto e diretto da Christopher Nolan, con Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert, Emily Blunt nel ruolo di Kitty, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr, Robert Downey Jr nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock.In arrivo ...