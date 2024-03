Oscar 2024 | Emma Stone miglior attrice protagonista tra lacrime e umorismo | “Il mio vestito si è rotto!”

(Di lunedì 11 marzo 2024)aglicerca di trattenere lecon un pizzico di, dopo aver vinto. “Il mio. Penso che sia successo durante ‘I’m Just Ken’!”, ha confessato la star di Povere Creature! non appena è salita sul palco a ritirare il premio comeper il film di Yorgos Lanthimos. “L’altra notte, ero nel panico. Come vedete, succede spesso. Forse qualcosa del genere poteva accadere e Yorgos Lanthimos mi ha detto, per favore, tirati fuori da questa situazione”, ha aggiunto la. “E aveva ragione, perché non si tratta di me. Si tratta di una squadra che si è unita per creare qualcosa di più grande.” Dopo aver ringraziato ...

Oscar 2024, Mark Ruffalo sul red carpet appoggia la protesta pro Palestina: 'Deve vincere l'umanità': La protesta palestinese ha fermato gli Oscar stasera. Vince l'umanità," ha detto Ruffalo, prima di fermarsi per un breve intervista e poi correre verso lo spettacolo Nel frattempo, a diverse strade ...

"La zona di interesse" vince l'Oscar per il miglior film straniero: Quello alla produzione britannico - polacco - americana diretta da Jonathan Glazer , che non racconta l'Olocausto in quanto tale, ma è centrato sulla banalità del male, è un Oscar più che meritato, ...

Oscar 2024 – Vince Oppenheimer di Christopher Nolan. L’elenco dei premi: Oscar 2024 – Vince Oppenheimer di Christopher Nolan. L’elenco dei premi: Trionfo per Oppenheimer con sette Academy Award. Quattro Oscar per Povere Creature! tra cui “miglior attrice”. Due riconoscimenti per La zona d’interesse di Jonathan Glazer. Primo Oscar per Wes ...

Oscar per il migliore attore a Cillian Murphy: Oscar per il migliore attore a Cillian Murphy: L'Oscar per il migliore attore alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato all'attore irlandese Cillian Murphy. E' il protagonista di Oppenheimer di Christopher Nolan. "Viviamo nel mondo di ...

Cillian Murphy vince l'Oscar 2024: “Dedico questo premio a chi porta la pace nel mondo”: Cillian Murphy vince l'Oscar 2024: “Dedico questo premio a chi porta la pace nel mondo”: L'attore irlandese nei panni del “padre della bomba atomica” ha ritirato l'Academy Awards come Miglior Attore Protagonista in Oppenheimer ...