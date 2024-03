Oscar 2024 | Emma Stone è la Miglior attrice | nel suo discorso emozione e “panico”

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha ricevuto il secondodella carriera, comeprotagonista per il ruolo di Bella Baxter in Povere creature! di Yorgos Lanthimos, e ha ritirato il premio, visibilmente commossa, ringraziando il regista di origine greca, e tutti i componenti della troupe, per averle donato il personaggio della vita. Travolta dall’ha rischiato di esaurire il tempo a sua disposizione, riuscvendo, per il rotto della cuffia, a salutare, in un afflato di commovente tenerezza, tutta la sua famiglia Ecco il testo integrale del, che inizia con il dovuto omaggio alle colleghe “sconfitte”, e con una citazione semiseria, fatta quasi a perdifiato: pochi istanti prima, infatti, si era appena consumato il momento più “social” ...

Su Sky Cinema , incluso nell’abbonamento,in arrivo il trionfatore della 96esima edizione degli Oscar® , OPPENHEIMER, anche in streaming su NOW e disponibile on demand. Il vincitore di 7 statuette tra ... (digital-news)

Margot Robbie ha ricoperto i panni di Barbie nel film omonimo e non ha potuto fare a meno di partecipare agli Oscar 2024 . Lo ha fatto con un look che sembra essere "di rottura": ecco per quale ... (fanpage)

Oscar 2024, Billie Eilish vince il suo secondo Oscar ed emoziona con la performance in coppia con il fratello Finneas: "What Was I Made For", brano tratto dalla colonna sonora di Barbie, è stato premiato come "Miglior Canzone ...

Oscar 2024, Andrea Bocelli e il figlio Matteo cantano Con te partirò.: approfondimento Oscar 2024, i film vincitori da vedere su Sky, da Oppenheimer a Barbie FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Tutti i vincitori degli Oscar 2024, la lista ...

Oscar 2024, i 5 momenti più iconici della serata: dallo show di Ryan Gosling a John Cena nudo sul palco: Oscar 2024, i 5 momenti più iconici della serata: dallo show di Ryan Gosling a John Cena nudo sul palco: Oscar 2024, scopriamo i momenti più iconici della serata: dallo show senza precedenti di Ryan Gosling allo sketch di John ...

Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles ecco tutti i film premiati alla 96esima edizione degli Academy Awards ...

Oscar 2024: non l'avete vista, ma sul tappeto rosso ha sfilato anche Angelina Jolie. In un certo senso…: Oscar 2024: non l'avete vista, ma sul tappeto rosso ha sfilato anche Angelina Jolie. In un certo senso…: Indossare abiti vintage sui red carpet per le celeb ormai è una prassi. Ma c'è chi quest'anno agli Oscar ha elevato la consuetudine: Sydney Sweeney, infatti, non ha solo scelto un vestito d'archivio, ...