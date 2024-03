Oscar 2024 | Emma Stone e i colori più glam sul red carpet

(Di lunedì 11 marzo 2024) Cinema, musica ma anche tantissimoper questa 96esima edizione degli Academy Awards. Sul reddeglile star propongono una classe evergreen, senza rinunciare al colore. Con glisi conclude la stagione dei premi in quel di Hollywood. La cerimonia degli Academy Awards è la più attesa dalle stelle del cinema, anche per quelle piùche approfittano dei fari hollywoodiani per rimarcare il proprio status di fashion icon, anche quando la cerimonia non è esattamente dedicata alla propria carriera. Un esempio? Zendaya, di ritorno sul tappeto rosso questa volta in qualità di presentatrice, ha rafforzato ancor di più il suo percorso fashion dopo un lungo quanto soddisfacente press tour di Dune 2.. ...

Il red carpet degli Oscar è una vera e propria Nailspedia che regala sempre soddisfazioni: adocchiando le unghie sfoggiate dalle celeb per completare i look sfavillanti, infatti, si trovano ... (vanityfair)

Oscar 2024, il discorso di Robert Downey Jr. e il suo passato tormentato: Oscar 2024, Robert Downey Jr. ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per "Oppenheimer", un momento davvero toccante ...

Cillian Murphy vince l'Oscar 2024 per Oppenheimer: il mondo ora si è davvero accorto di lui: L'attore irlandese nei panni del "padre della bomba atomica" ha ritirato l'Academy Awards come Miglior Attore Protagonista in Oppenheimer ...

Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: "È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti": "È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il ...