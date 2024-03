Oscar 2024 | Emily Blunt e Ryan Gosling battibeccano sul Barbenheimer | Robert Downey Jr non si è dipinto gli addominali!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella notte deglisono saliti sul palco per presentare un omaggio agli stuntman. Le star di Oppenheimer e Barbie non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi a vicenda sul fenomeno

“Se dovesse vince re l’ Oscar La zona di interesse, so perché vince rebbe, non certo perché è un film migliore di Io, Capitano. Io tifo Italia, io tifo Garrone”. Questo il post che l’attrice Sabrina ... (ilfattoquotidiano)

In una tradizione decennale, il fotografo Mark Seliger riunisce le più grandi star della notte degli Oscar per ritratti intimi e splendidi. Inimitabili (vanityfair)

Oscar 2024, quei piccoli irresistibili dettagli che non sapevate di aver visto sul red carpet: Oscar 2024, quei piccoli irresistibili dettagli che non sapevate di aver visto sul red carpet: Dai mini-Godzilla alle borse ricolme di cioccolatini: ci pensano gli accessori a dare un twist inaspettato al red carpet degli Oscar 2024. Perché la differenza, si sa, sta tutta nei dettagli ...

Oscar 2024 – Cillian Murphy, da Tom Shelby di Peaky Blinders a Oppenheimer. Una carriera politica e nel segno di Nolan: Oscar 2024 – Cillian Murphy, da Tom Shelby di Peaky Blinders a Oppenheimer. Una carriera politica e nel segno di Nolan: Cillian o Chillian (Killian) Comunque lo si pronunci (pensate al bagno di sangue quando gli americani pronunciano nomi e cognomi italiani) mister Murphy, 47 anni da Douglas, sobborgo di Cork (Irlanda ...

Oscar 2024, Sabrina Ferilli: “La zona di Interesse Se vince so perché”. Nuova polemica dopo il caso Ceccherini: Oscar 2024, Sabrina Ferilli: “La zona di Interesse Se vince so perché”. Nuova polemica dopo il caso Ceccherini: “Se dovesse vincere l’Oscar La zona di interesse, so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io, Capitano. Io tifo Italia, io tifo Garrone”. Questo il post che l’attrice Sabrina Feri ...