Oscar 2024 | ecco il regista vincitore della 96° edizione

(Di lunedì 11 marzo 2024) I grandi premi96°deglisono stati affidati perlopiù ad una sola grande opera che, comunque, a nostro avviso è davvero meritevole. Vediamo chi è il miglioragli! Cosa fa grande un film? Un attore? Forse, ma non solo. Una buona fotografia? Anche, ma c’è una cosa senza la quale il film non potrebbe neanche partire per nascere. Parliamo del, la figura più importante nella lavorazione di un film, senza la quale non esisterebbe neanche. Come di consueto, alla 96°degliè stato premiato quello che è il migliordegli. Finora abbiamo visto che il miglior attore protagonista è stato ...

Accettando il premio per il miglior film internazionale per La zona d'interesse , il regista Jonathan Glazer ha chiesto la fine del conflitto in Medio Oriente. Jonathan Glazer , il regista del film ... (movieplayer)

Il famoso wrestler e attore ha dato vita ad un momento esilarante durante la cerimonia degli Oscar . Per consegnare il Premio per i Migliori Costumi, John Cena è salito sul palco indossando solo un ... (comingsoon)

Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Dopo anni su Sky, la diretta della cerimonia è passata su Rai1 con uno speciale che ha funzionato fino a un certo punto ...

Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: “È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il ...

I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: Tutti i look degli Oscar 2024 più belli: gli outfit della Notte degli Oscar da Emma Stone a Emily Blunt, America Ferrera, Charlize Theron e molti altri.