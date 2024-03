Oscar 2024 | dentro il party di Vanity Fair Le foto esclusive

Oscar 2024, 'Oppenheimer' vince 7 statuette. Emma Stone migliore attrice: Tredici nomination e sette statuette, come da previsioni Oppenheimer è stato il film protagonista assoluto degli Oscar 2024, giunti alla 96° edizione: miglior film, miglior regia , con Christopher Nolan per lui è il primo riconoscimento, per un'opera che ha incassato quasi un miliardo di dollari . Pemio anche ...

Oscar 2024, Vanessa Hudgens è incinta: la rivelazione sul red carpet: Vanessa Hudgens ha annunciato a sorpresa la gravidanza sul red carpet degli Oscar, arrivando con un paio d'ore d'anticipo. Si tratta del primo figlio dell'attrice e del marito e futuro papà, il giocatore di basket Cole ...

Dove vedere i film vincitori agli Oscar 2024 La nostra guida per vedere tutti i titoli: Dove vedere i film vincitori agli Oscar 2024 La nostra guida per vedere tutti i titoli: Subito dopo aver assistito alla 96esima edizione degli Academy Awards, ecco dove si possono guardare i film che hanno vinto ...

Con Partiro' Bocelli accompagna il segmento In memoriam: Con Partiro' Bocelli accompagna il segmento In memoriam: (ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - Con il suo storico successo Partiro', Andrea Bocelli insieme al figlio Matteo ha accompagnato nella notte degli Oscar il segmento In Memoriam con cui Hollywood ricorda i ...

Oscar per il miglior sonoro a La zona di interesse: Oscar per il miglior sonoro a La zona di interesse: L'Oscar per il miglior sonoro è andato a La zona di interesse dell'inglese Jonathan Glazer. La statuetta è stata vinta da Tarn Willers e Johnnie Burn.