Oscar 2024 | delusione Italia | esclusa dal premio Garrone | “Grazie a chi ha tifato per noi”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los Angeles, 11 marzo– “È stato un viaggio fantastico, una grande avventura”. Nonostante la grandedel pubblicono per l’mancato al film ‘Io capitano’, il regista Matteonon perde l’aplomb e ringrazia tutti quelli che “ci hanno supportato eper noi”. Con la nomination alper il miglior film internazionale – qui la lista completa dei premi – l’ha sperato fino all’ultimo. Ma, nella lunga maratona degli, la statuetta d’oro è andata al favoritissimo film inglese ‘La zona di interesse’ di Jonathan Glazer, l’adattamento cinematografico del romanzo di Martin Amis che racconta la storia di una famiglia in bilico tra l’apparente normalità borghese e il ...

Seduto in platea durante la cerimonia degli Oscar 2024 anche Messi, il border collie del film “anatomia di una caduta” che fino a qualche giorno fa rischia di non essere ammesso.Continua a leggere (fanpage)

Oscar 2024, ecco tutti i vincitori. Garrone: è stato un viaggio fantastico - Primaonline: Oscar 2024, ecco tutti i vincitori dei premi assegnati durante la cerimonia che si è svolta ieri notte, e che ha visto trionfare Oppenheimer e Povere Creature! nelle categorie più rilevanti. Miglior ...

Buona domenica per Dune 2: eguaglia l'incasso di sabato e sale a 6,7 milioni di euro totali: La zona d'interesse, fresco vincitore di due premi Oscar, si conferma in forma e si avvicina ai 3 milioni di euro. In uscita oggi l'Orso d'Oro Sull'Adamant - Dove l'impossibile diventa ...

Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Durante la cerimonia degli Oscar 2024, uno dei protagonisti sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles della 96esima edizione è stato sicuramente Ryan Gosling. L'attore non ha vinto nessun Oscar ma ha ...

Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Una donna che, grazie anche a ruoli trasversali come quelli in Crudelia, Spiderman e Crazy Stupid Love, è diventata in pochissimo tempo una delle attrici più acclamate e seguite dai fan del cinema di ...

Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Trionfa il film dedicato allo storia del fisico che costruì la bomba atomica, con Cillian Murphy miglior attore. Emma Stone migliore attrice. Io Capitano battuto da La zona di interesse ...