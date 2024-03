Oscar 2024 | Da’Vine Joy Randolph vince il premio come Miglior Attrice non protagonista

(Di lunedì 11 marzo 2024)Joyilnonagli. Un trionfo più che meritato per l’e cantante statunitense, raggiunto dopo la sua magnifica prova in The Holdovers – Lezioni di vita, il bellissimo dramedy diretto da Alexander Payne. L’si è commossa durante il discorso della presentazione deled è salita sul palco sfoggiando parole di grande affetto per l’onore della vittoria. Dopo aver ottenuto il Golden Globes e il BAFTA, e in generale dominato la lunga stagione dei premi, laconquista,da pronostico, anche la statuetta più agognata. ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a screenworld©

Oscar 2024: da Zendaya a Emma Stone i look promossi e bocciati: Prima della cerimonia, dei premiati e degli sconfitti, dei colpi di scena e degli scandali c'è lui, il tappeto rosso. E con il tappeto rosso ci sono loro, i look di candidati e presentatori, uno più ...

Oscar 2024, red carpet tra rosa Barbie e total black: via allo show: Tra gli uomini lo smoking è, come è ovvio, decisamente predominante Red carpet tra rosa Barbie e total black per la 96ma edizione degli Oscar 2024. Davanti al Dolby Theatre, le star solcano il ...

Ryan Gosling (in Gucci) porta sua sorella agli Oscar 2024. Attesissima la sua performance sul palco: Ryan Gosling (in Gucci) porta sua sorella agli Oscar 2024. Attesissima la sua performance sul palco: Ryan Gosling agli Oscar 2024 sfila con sua sorella Mandi e la mamma Donna. Grande assente Eva Mendes per il red carpet hollywoodiano Non è la prima volta che Ryan Gosling sfila sul red carpet con sua ...

Al via la 96esima edizione degli Oscar, Oppenheimer favorito: Al via la 96esima edizione degli Oscar, Oppenheimer favorito: Superfavorito della notte degli Oscar e' Oppenheimer di Christopher Nolan che arriva con 13 candidature e potrebbe portare a casa almeno sei statuette tra cui quella per il miglior film. Sul red ...

Oscar, Ceccherini shock: "Garrone non vincerà. Vinceranno gli ebrei, quelli vincono sempre. L'ira della comunità ebraica: Oscar, Ceccherini shock: "Garrone non vincerà. Vinceranno gli ebrei, quelli vincono sempre. L'ira della comunità ebraica: A poche ore dalla notte degli Oscar, con l'Italia che tifa per Io Capitano, scoppia il caso Ceccherini. L'attore toscano, che è tra gli sceneggiatori della pellicola di Matteo Garrone, candidata alla ...