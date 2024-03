Oscar 2024 | cinque statuette per The Holdovers Niente da fare per La sala professori

Ogni anno la Notte degli Oscar regala diversi momenti memorabili. Tra le performance che verranno ricordate in futuro c’è sicuramente l’interpretazione di I’m Just Ken da parte di Ryan Gosling ,che ... (ilfattoquotidiano)

"Se dovesse vincere 'La zona di interesse' so perché...". È bufera su Sabrina Ferilli: "Se dovesse vincere 'La zona di interesse' so perché...". È bufera su Sabrina Ferilli: Dopo Massimo Ceccherini, che si è scusato per le sue parole, anche Sabrina Ferilli contro il film che ha vinto l'Oscar: "Non certo perché è un film migliore di Io, Capitano" ...

OSCAR 2024 - Da Oppenheimer a Povere Creature, ecco tutti i vincitori, resta fuori l'Italia: Oscar 2024 - Da Oppenheimer a Povere Creature, ecco tutti i vincitori, resta fuori l'Italia: Nella notte sono stati assegnati gli Oscar cinematografici per i film del 2023. Ecco tutti i vincitori: L'Italia è fuori: l'Oscar per il miglior film internazionale alla 96/a edizione degli Academy Aw ...

Oscar 2024, top e flop dei look sul red carpet: Ariana fior di fragola, Jennifer Lawrence pronta per Ascot: Oscar 2024, top e flop dei look sul red carpet: Ariana fior di fragola, Jennifer Lawrence pronta per Ascot: Sul red carpet degli Oscar 2024 le star non ci hanno regalato particolari guizzi di stile, con la solita Zendaya che non sbaglia un ...