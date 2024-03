Oscar 2024 | Cillian Murphy vince il premio come Miglior Attore protagonista

(Di lunedì 11 marzo 2024)il. Un successo meritato per il celebreirlandese, ottenuto grazie alla sua indimenticabile interpretazione di Robert J. Oppenheimer, nel biopic diretto da Christopher Nolan dedicato al padre della bomba atomica.ha avuto la meglio su Paul Giamatti, ildi The Holdovers – Lezioni di vita, l’altro grande contender alla vittoria dell’ambita statuetta. L’irlandese è stato il grande mattatore della lunga stagione dei premi cinematografici, durante la quale aveva già collezionato il BAFTA ale il ...

Oppenheimer non delude agli Oscar: tutti i premi vinti dal film di Christopher Nolan: Gli Oscar 2024, oltre al successo di Povere Creature! hanno visto brillare Oppenheimer, il film del 2023 diretto da Christopher ...

Oscar 2024: i cortometraggi e il documentario vincitore della serata: Nella notte più luminosa di Hollywood, il mondo del cinema ha applaudito i talenti più brillanti nella 96ª edizione degli ...

Oscar, il commovente discorso del regista ucraino: «Vorrei non aver mai fatto questo film»: Oscar, il commovente discorso del regista ucraino: «Vorrei non aver mai fatto questo film»: Vorrei chiedere ai russi di rilasciare i nostri ostaggi». Lo ha detto il regista di '20 days in Mariupol', Mstyslav Cernov ritirando il premio Oscar per il miglior Documentario 2024. «Non posso ...

Oscar per la migliore canzone originale a Billie Eilish: Oscar per la migliore canzone originale a Billie Eilish: (ANSA) - ROMA, 11 MAR - L'Oscar per la migliore canzone originale è andato a What was I made for del film Barbie di Greta Gerwig. La statuetta è stata vinta da Billie Eilish e dal fratello Finneas ...

John Cena nudo sul palco degli Oscar, Kimmel lo copre con la tenda: John Cena nudo sul palco degli Oscar, Kimmel lo copre con la tenda: Un uomo nudo sul palco della Notte degli Oscar. John Cena ha deciso di entrare nella storia dell’Academy. Durante la cerimonia di premiazione l’attore e wrestler è salito sul palco del Dolby Theatre ...