Oscar 2024 | Cillian Murphy miglior attore protagonista con un discorso sulla pace | “Viviamo tutti nel mondo di Oppenheimer”

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha vinto l’alper il ruolo del padre della bomba atomica. L’si è detto “sopraffatto”, e ha ringraziato l’Academy, Nolan e la produttrice esecutiva Emma Thomas. “È stato il viaggio più selvaggio, più esaltante e più soddisfacente dal punto di vista creativo che mi hai portato negli ultimi 20 anni, ti devo più di quanto possa dire”, ha detto. “Grazie mille a ogni singolo membro della troupe, a ogni singolo membro del cast di ‘’, voi ragazzi mi avete portato avanti.i miei colleghi candidati, rimango in soggezione nei vostri confronti. Veramente.” L’ha poi fatto una pausa per un ...

Spille, proteste e discorsi: il conflitto mediorientale irrompe alla cerimonia degli Oscar: La protesta palestinese ha fermato gli Oscar stasera. Vince l'umanità".

Il cane Messi è la mascotte degli Oscar: da 'Anatomia di una caduta' alla notte delle stelle: Messi è nel film della regista francese Justine Triet (nel quale si chiama Snoop), sorpresa della stagione, vincitore della Palma d'oro a Cannes e agli Oscar con ben cinque candidature. Una presenza, ...

Massimo Ceccherini e la bufera Oscar: "Vincono gli ebrei". Poi si scusa: Massimo Ceccherini e la bufera Oscar: "Vincono gli ebrei". Poi si scusa: "Sappiate che il film è il più bello nella cinquina. Solo che non vincerà forse, perché vinceranno gli ebrei... Quelli vincono sempre... Un po' di gelo è sceso...". E'… Leggi ...

Oscar: Massimo Ceccherini, 'deluso, ma onore al vincitore': Oscar: Massimo Ceccherini, 'deluso, ma onore al vincitore': a Ruota Libera', durante il quale l'attore ha gelato lo studio con una battuta choc sulla vittoria "degli ebrei" agli Oscar perché "vincono sempre loro". "Io intendevo parlare di film, stavo giocando, ...

Oscar per i miglior costumi a Povere Creature!: Oscar per i miglior costumi a Povere Creature!: L'Oscar per i migliori costumi alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. La statuetta è stata vinta da Holly Waddington. John Cena ha introdotto la ...