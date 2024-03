Oscar 2024 | Cillian Murphy e il premio | “Mi piace molto dedicarlo ai costruttori di pace Ovunque”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella intesa notte degli, che ha visto trionfare Oppenheimer,ha ottenuto la statuetta come miglior attore. Emozionato l’interprete dello scienziato J. Robert Oppenheimer si è definito un “irlandeseorgoglioso. Sono un po’ sopraffatto. È stato il viaggio più selvaggio, esilarante e creativamente più soddisfacente che mi abbia fatto fare negli ultimi 20 anni”, ha dettoal regista Christopher Nolan premiato come miglior regista da Steven Spielberg. Il film racconta la storia di come Oppenheimer e i suoi colleghi di Los Alamos testarono la bomba il 16 luglio 1945, senza sapere cosa sarebbe successo, e delle conseguenze che ne derivarono. “Abbiamo fatto un film sull’uomo che ha creato la bomba atomica. Nel bene e nel male, viviamo tutti nel mondo di ...

