Oscar 2024 – Cillian Murphy | da Tom Shelby di Peaky Blinders a Oppenheimer Una carriera politica e nel segno di Nolan

(Di lunedì 11 marzo 2024)o Chillian (Killian)? Comunque lo si pronunci (pensate al bagno di sangue quando gli americani pronunciano nomi e cognomi italiani) mister, 47 anni da Douglas, sobborgo di Cork (Irlanda), ha vinto l’della vita. Avesse mancato il bersaglio sarebbero stati guai. Eppure i tratti di J. Robertnel film omonimo diretto da Christophersembrano essere stati disegnati pensando direttamente a lui. Mimetici nella segaligna silhouette fisica, scavati negli zigomi del viso, enigmatici in quello sguardo apparentemente perso nel presunto gioco di ombre e luci rutilanti dell’immaginazione di uno scienziato che con un pool tra pari creò la bomba atomica per la presidenza statunitense nel 1945. “Invenzione” che poi sostanzialmente ripudiò per le implicazione di distruzione e morte ...