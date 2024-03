Oscar 2024 | Angus Cloud | Treat Williams e Lance Reddick assenti dal segmento In Memoriam

(Di lunedì 11 marzo 2024) Diverse assenze di rilievo nella clip che ha ricordato gli artisti dello spettacolo scomparsi nel 2023. IlIndegliè sempre uno dei momenti maggiormente toccanti ed emozionanti della serata di premiazione e anche quest'anno non è stato da meno. Quest'anno la clip è stata introdotta da un ricordo di Alexei Navalny, il prigioniero politico deceduto il 16 febbraio scorso e protagonista della vittoria dello scorso anno al miglior documentario per Navalny. Andrea Bocelli e il figlio Matteo sul palco hanno cantato Time to Say Goodbye mentre i nomi e le immagini scorrevanno sullo schermo. Come ogni anno, anche ilè stato caratterizzato da diversi nomi importanti snobbati che hanno mandato su …

(Adnkronos) – 'What Was I Made For?' del film 'Barbie' di Billie Eilish vince l' Oscar per la Miglior Canzone originale . Il brano ha prevalso su American Symphony: 'It Never Went Away'; Barbie: 'I’m ... (webmagazine24)

Cillian Murphy celebra la sua irlandesità e dedica l' Oscar come miglior attore a chi opera per la pace dopo aver ringraziato il regista di Oppenheimer Christopher Nolan. Vittoria annunciata quella di ... (movieplayer)

Protagonista di un'esilarante scenetta con Jimmy Kimmel, John Cena ha consegnato l' Oscar per i migliori costumi senza niente indosso. John Cena si è presenta to sul palco degli Oscar 2024 nudo come ... (movieplayer)

Oscar 2024, ecco tutti i vincitori. Garrone: è stato un viaggio fantastico - Primaonline: Oscar 2024, ecco tutti i vincitori dei premi assegnati durante la cerimonia che si è svolta ieri notte, e che ha visto trionfare Oppenheimer e Povere Creature! nelle categorie più rilevanti. Miglior ...

Buona domenica per Dune 2: eguaglia l'incasso di sabato e sale a 6,7 milioni di euro totali: La zona d'interesse, fresco vincitore di due premi Oscar, si conferma in forma e si avvicina ai 3 milioni di euro. In uscita oggi l'Orso d'Oro Sull'Adamant - Dove l'impossibile diventa ...

Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Durante la cerimonia degli Oscar 2024, uno dei protagonisti sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles della 96esima edizione è stato sicuramente Ryan Gosling. L'attore non ha vinto nessun Oscar ma ha ...

Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Una donna che, grazie anche a ruoli trasversali come quelli in Crudelia, Spiderman e Crazy Stupid Love, è diventata in pochissimo tempo una delle attrici più acclamate e seguite dai fan del cinema di ...

Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Trionfa il film dedicato allo storia del fisico che costruì la bomba atomica, con Cillian Murphy miglior attore. Emma Stone migliore attrice. Io Capitano battuto da La zona di interesse ...