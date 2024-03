Oscar 2024 | American Fiction vince il premio come Miglior Sceneggiatura Non Originale

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha vinto ilnondurante la cerimonia degli. A presenziare durante il ritiro delè salito sul palco lo sceneggiatore Cord Jefferson che ha ringraziato per l’onore di essere lì ed è stato grato per la vittoria.che partendo da una forte critica al mondo dell’editoria moderna, punta a mostrare quelli che ancora oggi persistonostereotipi culturali e sociali dell’essere un intellettuale afroo. La storia parla di un professore universitario afroo, che dopo uno screzio con una studentessa appartenente ad una altolocata ...

Oscar 2024, la cerimonia dei premi in diretta. L'Italia spera con 'Io capitano' di Garrone. Il primo premio per Da'Vine Joy Randolph

Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: L'Oscar per il miglior film di animazione alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

