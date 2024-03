Oscar 2024 | addio al politicamente corretto dell’Academy? Ecco perché il trionfo di Oppenheimer è doppio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Alla fine Universal batte Warner 7 a 1. La 96esima edizione degliincorona. Ne sottolinea la completezza della messa in scena, premiandone sia l’energico totalizzante aspetto attoriale, sia quello tecnico tout court con montaggio e fotografia, la straordinaria amalgama musicale e infine l’imponenza stilistica della regia di Christopher Nolan. Ma è chi ha creduto in questa produzione da oltre 100 milioni di dollari a lustrare le mostrine da generale di brigata dopo sette statuette. Così fu il Barbenheimer – Così mentre Nolan litigava con la Warner sbattendo la porta, e alla ricerca del miglior offerente,che la Universal ha raccolto la sfida di un kolossal politico come se ne facevano anni fa; tornando a vincere undopo il 2018 quando a sorpresa s’impose con Green Book (altro film che con ...

