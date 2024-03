Oroscopo Branko lunedì 11 Marzo 2024 | Gemelli teso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’diper oggi,11Ariete La Luna favorevole vi porta a vivere delle belle emozioni. Durante la settimana potrebbe ripresentarsi una persona che è stata molto importante nella vostra vita. Sul lavoro approfittate della presenza positiva, ancora per qualche settimana, di Giove. Toro Sarete abbastanza nervosi. Se c’è qualche incomprensione in famiglia, invece di chiudervi in voi stessi, dovreste cercare di chiarirvi. Sul lavoro qualche ritardo potrebbe causare delle difficoltà.Tensioni e nervosismo sia nelle coppie che in famiglia. Anche sul lavoro dovreste fare particolare attenzione alle polemiche e alle inutili discussioni. Cancro È arrivato il momento di recuperare e provare a ritrovare il vostro equilibrio di coppia, soprattutto se ...