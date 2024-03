Ormai lo dicono anche le star | non c' è niente di più glamour di un trucco fatto di naturalezza | con pelli perfette e tocchi di rosa | nudi | beige Lussuosi | nella loro discrezione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 11 marzo 2024) La notte piùdell’anno, gli Oscar 2024, edizione numero 96, è arrivata: tra vincitori e vinti trionfa () una tendenza beauty molto chiara ed evidente, un filone di& cache, fino a pochi anni fa, non si sarebbe forse detto all’altezza di una serata così speciale, dove osare, sulla carta, sarebbe la regola: trionfa il minimal, l’essenziale. Il vincitore degli Oscar è ilnude, inteso come lineare, clean, capace di rendere la pelle perfetta quasi per magia, intensificare gli sguardi con sfumature naturali, al massimo una virgola di eyeliner, e così le labbra, che si declinano in un range di tonie pink,...