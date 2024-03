Oriana Marzoli pizzicata di nuovo con Cristiano Iovino Il web non la perdona

(Di lunedì 11 marzo 2024)è statadiin compagnia dia cena a Milano con loro anche un’altra coppia di amicisembra aver archiviato definitivamente la storia con Daniele Dal Moro. proprio ieri sera è statadia cena con. I due flirtano? Sembra proprio di sì. ormai da qualche settimanaha voltato pagina e lasciato definitivamente Daniele, che aveva conosciuto al Grande Fratello Vip 7. I due hanno vissuto una storia ballerina dopo la fine del reality culminato in un addio. Disi è parlato molto in queste settimane per via del presunto flirt del ragazzo con la conduttrice ...

Oriana Marzoli starebbe frequentando il personal trainer Cristiano Iovino? Lei glissa sui social, ma il gossip gira Oriana Marzoli non ha replicato al rumor che la vede protagonista in queste ore ... (361magazine)

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino a cena insieme con Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci: nuovi amori in vista per le due ex gieffine: Oriana Marzoli e Cristiano Iovino a cena insieme con Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci: nuovi amori in vista per le due ex gieffine: Nessuna speranza per i romantici che credevano in un ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La venezuelana, archiviata la relazione con l’ex gieffino, ha iniziato a guardarsi intorno ...

Ex gieffina, al primo evento di lavoro, chiama sul palco i suoi numerosi “nipotini”!: Ex gieffina, al primo evento di lavoro, chiama sul palco i suoi numerosi “nipotini”!: Quello che accadrà sicuramente anche ai gieffini che in questo momento nel reality si “odiano”. L’esempio di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli docet. Fiordaliso sarà ricordata sempre come la zia ...

Daniele Dal Moro tuona contro Antonella Fiordelisi: amicizia al capolinea: Daniele Dal Moro tuona contro Antonella Fiordelisi: amicizia al capolinea: E' finita l'amicizia tra Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi: l'ex gieffino tuona contro la showgirl e influencer ...