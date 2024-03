Oriana Marzoli ha un nuovo amore dopo Daniele Dal Moro?

Oriana Marzoli starebbe frequentando il personal trainer Cristiano Iovino? Lei glissa sui social, ma il gossip gira Oriana Marzoli non ha replicato al rumor che la vede protagonista in queste ore ... (361magazine)

Oriana Marzoli pizzicata di nuovo con Cristiano Iovino. Il web non la perdona: Oriana Marzoli pizzicata di nuovo con Cristiano Iovino. Il web non la perdona: Oriana Marzoli è stata pizzicata di nuovo in compagnia di Cristiano Iovino a cena a Milano con loro anche un'altra coppia di amici ...

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino a cena insieme con Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci: nuovi amori in vista per le due ex gieffine: Oriana Marzoli e Cristiano Iovino a cena insieme con Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci: nuovi amori in vista per le due ex gieffine: Nessuna speranza per i romantici che credevano in un ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La venezuelana, archiviata la relazione con l’ex gieffino, ha iniziato a guardarsi intorno ...

Daniele Dal Moro sbotta contro la Fiordelisi: “9mila euro per una cena e tu nulla”: Daniele Dal Moro sbotta contro la Fiordelisi: “9mila euro per una cena e tu nulla”: Il commento al veleno dell’ex GF. Non solo le questioni “di cuore” con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro è tornato a parlare anche di alcuni altri ex volti del GF con cui ha condiviso diversi momenti ...