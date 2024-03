Orecchio staccato a morsi dopo una lite su un parcheggio ad Andria | condannato a oltre 8 anni di carcere

Prima lo ha colpito con un pugno e poi gli ha staccato un pezzo d’ orecchio con un morso. La violenta Lite tra due uomini è successa domenica mattina a Napoli , in via Calata Capodichino. Il ferito è ... (ilfattoquotidiano)

Rissa furibonda per il parcheggio, gli stacca l'orecchio a morsi: "Ora ha il viso deformato": Rissa furibonda per il parcheggio, gli stacca l'Orecchio a morsi: "Ora ha il viso deformato": L'aggressore è stato condannato: dovrà anche risarcire la vittima per i danni subiti, pagando una provvisionale di 10mila euro per "deformazione dell'aspetto causate da lesioni permanenti" ...

