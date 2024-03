Ordine | «Dicevano ‘Inzaghi esonerato‘ Ha sempre lavorato bene»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Franconon ha dimenticato le parole di tanti nei confronti di Simone Inzaghi. Si pensava all’esonero dall’Inter l’anno scorso, il giornalista lo dice su Pressing. RICORDO – Franconon ha affatto dimenticato: «‘Simone Inzaghi è praticamente un allenatore, questo si diceva l’anno scorso. Questo ragionamento si faceva con le famose 12 sconfitte. Oggi si dice che l’allenatore ha, ma lavoravaanche l’anno scorso. Il problema di fondo è soltanto questo: il fatto che con Istanbul tutto il gruppo ha recuperato una grande considerazione di se stessi. L’anno scorso il primo cambio in difesa era D’Ambrosio, ora è Bisseck» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Rapinato in casa da falsi poliziotti, il racconto choc: 'Così ci hanno sequestrato e rubato 50 mila euro': ...e rapinato in casa da una banda di ladri che si sono finti appartenenti alle forze dell'ordine, ... 'Ho chiesto più volte di chiamare il mio avvocato, ma loro mi dicevano che sarebbe arrivando l'...

'La paura nello spazio pubblico esclude le donne e le limita. Dobbiamo cambiare le città (dalle luci alla gestione della notte): ecco come': ... senza però inserire forze dell'ordine che potrebbero avere effetti controproducenti. "Quello che è ... "Prima dicevano di non sapere cosa fare e per quello non frequentavano gli spazi del centro", ...