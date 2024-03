(Di lunedì 11 marzo 2024): "Donaldnonunnella guerra Ucraina-Russia. Pertanto, la guerra finirà, perché è ovvio che l'Ucraina non può reggersi sulle proprie gambe".

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha deciso di un usare il veto per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Il Consiglio Europeo ha adottato un dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la ... (strumentipolitici)

A Bruxelles il lavoro è partito sotterraneo ma la posta in palio è alta: evitare una figuraccia al governo sulla nomina del giudice italiano alla Corte dei conti europea. Per questo la Lega avrebbe ... (ilfattoquotidiano)

L'attuale presidente della Corte Costituzionale ungherese sostituirà il capo dello Stato, dimessosi dopo lo scandalo causato dalla grazia concessa in un caso di pedofilia . È la mossa con cui il ... (today)

Orban dice che se Trump verrà rieletto alla Casa Bianca “non darà un centesimo all’Ucraina”: Orban dice che se Trump verrà rieletto alla Casa Bianca “non darà un centesimo all’Ucraina”: Orban: “Donald Trump non darà un centesimo nella guerra Ucraina-Russia. Pertanto, la guerra finirà, perché è ovvio che l’Ucraina non può reggersi sulle proprie gambe”. Se Donald Trump verrà nuovamente ...

