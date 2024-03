Oppenheimer trionfa agli Oscar | delusione per l’Italia | Garrone resta fuori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los Angeles, 11 marzo 2024 – La notte degli2024 è stata di. 7 le statuette ottenute: miglior film, miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e comprimario (Robert Downey Jr), miglior regista Christopher Nolan e poi montaggio, fotografia e miglior colonna sonora originale. Il maxi-biopic di Universal sul padre della bomba atomica Robert J., arrivato alla vigilia con ben 13 nomination, ha fatto man bassa di premi in una serata senza incidenti e in cui la politica non è rimasta in panchina.per: Matteo, è arrivato in finale con l’odissea dell’emigrazione ‘Io Capitano’, ma è stato battuto da ‘La zona di interesse’, il film importante e terribile del britannico Jonathan Glazer sull’Olocausto raccontato da...