(Di lunedì 11 marzo 2024)ha fatto la sua magia anche agli, riconfermando il proprio valore oltre lo stesso schermo cinematografico ma... se si volesse collezionarlo o trovarlo nelle sue? Sembra proprio che questo sia l'anno di Christopher Nolan e del suo. Dopo aver stregato il pubblico mondiale, l'ultimo lungometraggio del regista è approdato aglicon ben 13 candidature, per poi portarsi a casa 7 statuette (Miglior film, Miglior regista, Miglior attore a Cillian Murphy, Miglior attore non protagonista a Robert Downey Jr., Miglior montaggio a Jennifer Lame, Miglior fotografia a Hoyte van Hoytema e Miglior colonna sonora originale a Ludwig Göransson). Dopo le reazioni entusiastiche di grande ...

Oppenheimer: le edizioni Home Video disponibili del vincitore degli Oscar 2024: Oppenheimer: le edizioni Home Video disponibili del vincitore degli Oscar 2024: Oppenheimer ha fatto la sua magia anche agli Oscar 2024, riconfermando il proprio valore oltre lo stesso schermo cinematografico ma... se si volesse collezionarlo o trovarlo nelle sue edizioni home vi ...

I film vincitori degli Oscar 2024, Oppenheimer e Barbie arrivano in tv su SKY: quando vederli: I film vincitori degli Oscar 2024, Oppenheimer e Barbie arrivano in tv su SKY: quando vederli: I film vincitori degli Oscar 2024, Oppenheimer e Barbie arrivano in tv: quando vederli e su quali canali e piattaforme di streaming ...

Agli Oscar 2024 trionfa Oppenheimer, niente da fare per l'Italia: Agli Oscar 2024 trionfa Oppenheimer, niente da fare per l'Italia: Più o meno è andato tutto come da pronostici. Purtroppo. Già, perché per un Oppenheimer che ha fatto prevedibilmente incetta di premi agli Oscar 2024 (ben sette, tra cui Miglior Film, Miglior regia, M ...