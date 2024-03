“Oppenheimer” domina agli Oscar | Emma Stone migliore attrice

(Di lunedì 11 marzo 2024) A trionfare nella notte degli2024, al Dolby Theatre di Los Angeles, è stato il titolo favorito, quello del grande successo al botteghino. Come previsto, “”, il kolossal di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica, hato la 96esima edizione degli, accumulando addirittura sette premi: miglior film, regia, attore protagonista (Cillian Murphy) e non protagonista (Robert Downey Jr), fotografia, montaggio, colonna sonora originale. «Il cinema ha circa un centinaio di anni, ed essere qui a distanza di cent’anni è un grandissimo onore per me», ha detto Christopher Nolan mentre ritirava il premio per la miglior regia. “Povere creature!”, la fiaba surrealista e femminista di Yorgos Lanthimos, porta a casa quattro statuette: scenografia, costumi, trucco e quella importantissima per la miglior ...

Oscar 2024: Oppenheimer domina con sette vittorie, inclusi miglior film e regia, tutti i vincitori: ... Ben Proudfoot and Kris Bowers Miglior corto d'animazione War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, Dave Mullins and Brad Booker Miglior montaggio Oppenheimer Miglior fotografia Oppenheimer ...

Oscar 2024, 'Oppenheimer' miglior film pigliatutto. Vincono Christopher Nolan, Cillian Murphy e Robert Downey jr: 'Oppenheimer' conquista 7 statuette. Emma Stone miglior attrice protagonista. 'Io capitano' di Matteo Garrone non vince 'Oppenheimer' domina la 96esima edizione degli Oscar . Il film diretto da Christopher Nolan conquista 7 statuette su 13 nomination. 'Oppenheimer' è il miglior film, Nolan vince per la miglior regia. ...

Sette statuette: Oppenheimer domina la notte degli OScar: Sette statuette: Oppenheimer domina la notte degli OScar: "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos ha invece ottenuto quattro riconoscimenti. Male Barbie di Greta Gerwig ...

Oscar 2024: Oppenheimer domina con sette vittorie, inclusi miglior film e regia, tutti i vincitori: Oscar 2024: Oppenheimer domina con sette vittorie, inclusi miglior film e regia, tutti i vincitori: Christopher Nolan è il padrone della serata degli Oscar, Emma Stone batte Lily Gladstone come miglior attrice e Io capitano di Matteo Garrone non la spunta su La zona d'interesse, poche le sorprese, s ...

Oppenheimer vince come Miglior Film agli Oscar 2024: il trionfo del film di Nolan: Oppenheimer vince come Miglior Film agli Oscar 2024: il trionfo del film di Nolan: A coronare un’incredibile stagione dei premi dominata su ogni fronte, alla 96ª edizione degli Oscar arriva anche il premio come Miglior Film per il film diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer, che ...