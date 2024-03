“Oppenheimer” di Chrisopher Nolan vince sette Oscar | tra cui quello per il miglior film

Agli Oscar 2024 trionfa “Oppenheimer”. Emma Stone migliore attrice: Agli Oscar 2024 trionfa “Oppenheimer”. Emma Stone migliore attrice: “Oppenheimer” trionfa nella notte degli Oscar 2024. Il film di Christopher Nolan conquista sette premi, tra cui miglior film, migliore regia, miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e e non ...

Oppenheimer: prima degli Oscar, ha trionfato ai botteghini: Oppenheimer: prima degli Oscar, ha trionfato ai botteghini: È stato un trionfo annunciato quello di Oppenheimer alla 96esima edizione degli Academy Award. Ecco quanto ha incassato il film più premiato nella notte gli Oscar ...

Oscar 2024, cinque statuette per The Holdovers. Niente da fare per La sala professori: Oscar 2024, cinque statuette per The Holdovers. Niente da fare per La sala professori: A dominare la serata è stato “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che si è aggiudicato il premio come miglior film. Il film ha inoltre trionfato nelle categorie miglior regia e miglior attore ...