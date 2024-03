Operato d’urgenza studente dell’Erasmus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Malore improvviso: unoin Erasmus a Viareggio finisce in ospedale. Nei giorni scorsi un diciassettenne olandese che si trovava a Viareggio per svolgere il progetto di scambio culturale si è sentito male ed è stato portato al pronto soccorso e sottoposto a un intervento chirurgico. Le insegnanti della scuola lo hanno assistito durante le cure. "Jules – racconta la madre – è statodi appendicite. La nostra gratitudine va a tutta l’equipe del reparto Week Surgery dell’ospedale Versilia per la cura, la dedizione e la gentilezza. Non c’è mai un momento giusto per essere ricoverato in ospedale per la prima volta, ma per Jules, a 17 anni, all’estero in un paese straniero, senza conoscere la lingua, è stata un’esperienza davvero intensa. Tutto lo staff dell’ospedale, dagli infermieri e infermiere, ai chirurghi ai tecnici di laboratorio, lo ...