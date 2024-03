Onore | incidente sulla Provinciale | due feriti e lunghe code

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Bergamo), 11 marzo 2024 –, questa mattina verso le 7.30, lungo la671, a, nella Bergamasca. Stando alle prime informazioni, due auto si sarebbero scontrate violentemente in corrispondenza di un curvone che precede la rotonda che porta alla zona industriale. Due le persone rimaste ferite: un 20enne e un 45enne. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Immediato l’intervento dei soccorsi che sono giunti sul posto con due ambulanze, due automediche, l’elisoccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i carabinieri. I duesono stati trasin ospedale in codice giallo ma non sono gravi. I vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa e rimosso le auto incidentate. L’...