Onda azzurra a Barcellona | il numero dei tifosi del Napoli presenti è impressionante

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilsi giocherà una fetta importantissima di stagione nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League, contro il. Un appuntamento di quelli imperdibili per ildi Francesco Calzona, chiamato a una prestazione importantissima per impensierire il, che si giocherà contro gli azzurri il pass per i quarti di finale della UEFA Champions League. All’andata finì 1-1, con Victor Osimhen che riuscì a pareggiare il parziale allo stadio Diego Armando Maradona, rispondendo alla rete dell’iniziale vantaggio siglato da Robert Lewandowski. La sfida contro i catalani sarà indicativa per i campioni d’Italia in carica (seppur aritmeticamente già scuciti dal Tricolore conquistato in maniera eroica lo scorso anno, ndr) anche in ottica Mondiale per Club. Servirà obbligatoriamente il ...