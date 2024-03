Omicidio Andrea Bossi | la mamma del ragazzo ucciso a Cairate a La Vita in Diretta | “Attendiamo tutte le prove”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ladi, il ventiseienne di(Varese)lo scorso 26 gennaio, ha parlato pubblicamente per la prima volta. Lo ha fatto allain, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1. “Non devo dire più niente di mio figlio, perché ogni parola sarebbe stupida e inutile in un momento del genere - ha dichiarato la donna - Vogliamo soltanto il nostro dolore, fin quando non si capisce qualcosa di concreto. Dire che cos’èper me è una cosa stupida - ha ribadito - chi ha conosciuto mio figlio sa com'era. Con anche magari delle pecche, era undi ventisei anni, magari anche con dei problemini, tutto quello che vuoi. Ma chi l'ha conosciuto sa com'era". Due giovanissimi sono stati arrestati per ...

