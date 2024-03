Olio d’oliva sempre più caro | quali sono le cause e cosa può succedere

(Di lunedì 11 marzo 2024) Prezzi alle stelle per l'extravergine d'oliva che viene consumatodi meno:lee il cauto ottimismo per il prossimo futuro

Arezzo, 9 marzo 2024 – Al via il Corso di primo livello per assaggiatori olio di Oliva esteso a tutti, sia amatori che professionisti del settore. Presentazione delle domande entro il prossimo 23 ... (lanazione)

Nel cuore dell’olio extra vergine di oliva , un elemento segreto gioca un ruolo cruciale: l’oleocantale . Questa sostanza naturale non è solo responsabile di alcune delle caratteristiche distintive ... (laprimapagina)

Quello tra attività fisica e dieta sana è molto più di semplice binomio. La guida della dottoressa Romina Cervigni per conciliarle al meglio: Quello tra sport e alimentazione corretta è un legame molto forte: i consigli della dottoressa Cervigni per gli abbinamenti perfetti nella dieta ...

Piove sugli oliveti spagnoli e il prezzo dell'Olio di oliva si abbassa: Mentre il mercato in Italia è stabile, con quotazioni sopra i 9 euro/kg e buone vendite, i prezzi in Spagna continuano a calare, con l'extra vergine di oliva a 8,6 euro/kg ...

Olio Capitale: L'intervento del Sindaco all'Inaugurazione del 16° Salone degli Oli Extravergine: Inaugurazione di Olio Capitale Expo Questa mattina, venerdì 8 marzo, presso il Generali Convention Center Trieste, si è svolta l'inaugurazione di "Olio Capitale Expo – 16° salone degli oli extravergin ...