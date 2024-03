Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Altri quattro pass nella boxe grazie a Lenzi | Charaabi | Carini e Mesiano!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline, staccare ilper i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare megliocapitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport ...

