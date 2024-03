Olimpiadi | Malagò sorride | “Al momento 198 qualificati | 99 uomini e 99 donne! Boxe una scommessa vinta”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo la conclusione della penultima sessione di incontri del Preolimpico diin corso a Busto Arsizio, ha parlato con la stampa il numero 1 del CONI, Giovanni, che si è detto estremamente soddisfatto delle tre carte olimpiche conquistate finora dall’Italia ed ha commentato l’ascesa del settore femminile del pugilato italiano, che nel complesso fino a questoha centrato quattro pass per Parigi 2024. Il commento a caldo sul Preolimpico diorganizzato in Italia: “E’ stata una, per niente banale, c’erano diverse altre candidature, peraltro poi avete ricordato che in altri Continenti ci sono tornei preolimpici, però penso che la Federazione Italiana Pugilistica ed il Comitato Olimpico Italiano avessero la credibilità, perché qui si gioca tutto su ...