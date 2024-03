Ok del Consiglio Ue all' accordo sulle tutele per i rider

(Di lunedì 11 marzo 2024) IlUe nella riunione dei ministri dell'occupazione, politica sociale, salute e consumatori ha approvato il nuovoprovvisorio con il Parlamento europeonorme per migliorare le condizioni di lavoro del personale delle piattaforme digitali, come Uber o Deliveroo. Il via libera arriva dopo che l'intesa era tornata al negoziato a febbraio, a causa dello stop dato a dicembre dagli Stati all'raggiunto in precedenza. Le nuove regole riguardano 28 milioni di lavoratori in base ai dati del 2022, e secondo le stime delle istituzioni comunitarie diventeranno 43 milioni entro il 2025.

