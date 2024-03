Odff 2024 | sold out in presenza e oltre 1 500 in streaming

(Di lunedì 11 marzo 2024) Due giornate di dibattiti sempreout, con600 presenze a occupare tutti i posti a sedere nelle quattro sedi in cui si sono sviluppati, emille e 500 visualizzazioni del live. Sono alcuni dei numeri che raccontano il forte interesse riscosso da Open Dialogues for the Future, il forum che ha animato il capoluogo friulano il 7 e l'8 marzo, voluto e organizzato dalla Camera di Commercio Pn-Ud con The European House-Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini. "Quest'anno siamo andati davverole attese, con una grande attenzione rivolta alla quarantina di relatori, molti dei quali internazionali, tra analisti, docenti, imprenditori e autorità - ha commentato il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo - Ci mettiamo subito al lavoro per l'edizione 2025". Tra i i temi e ...

