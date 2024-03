O la casa o la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024) In otto anni, a Bologna, il costo medio degli affitti è cresciuto anche del 70%: si corre, come Milano, per il record italiano. Più o meno lo stesso discorso vale per le case in vendita: il prezzo medio sotto le Due Torri è di 3.500 euro al metro quadro, a Roma è di 100 euro in meno. Per le locazioni si arriva senza problemi, se vivi in una zona neanche troppo chic, a 18-18,5 euro al metro quadro. Per capirci meglio conviene moltiplicare queste cifre per i metri quadri. Partiamo dagli affitti: per unadi 80 metri quadri, si sfiorano i 1.500 euro al mese. A Bologna lo stipendio mensile medio di un dipendente è di 1.550 euro: cioè, il prezzo di un affitto del famoso appartamentino di 80 metri quadri. Poi restano da pagare bollette, spese condominiali, il cibo (e sappiamo quanto costa oggi fare la spesa o andare al ristorante), la benzina, i mezzi pubblici e quelle ...