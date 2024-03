Nuovo record per il Bitcoin che vola oltre 71 000 dollari

(Di lunedì 11 marzo 2024)per ilchei 71.000, spinto dal crescente interesse degli investitori per la criptovaluta e dall'attesa di un taglio dei tassi da parte delle maggiori banche centrali. Ilguadagna il 3% a 71.517. In rialzo anche Ethereum (+2,4%) mentre è piatto Binance (-0,06%).

L’Inter nel 2024 sa solo vincere. I numeri della formazione di Simone Inzaghi sono sempre più clamorosi, i nerazzurri non si ferma no più. In tanti avevano segnato questa data come quella del ... (serieanews)

Jannik Sinner si prende gli ottavi di Indian Wells senza problemi, regolando in due set (6-3, 6-4) il tedesco Struff . Una match senza storia in cui l'azzurro ha confermato il proprio tennis ... (fanpage)

Basket, NBA, Anthony Davis trascina i Lakers con 27 punti e 25 rimbalzi: Basket, NBA, Anthony Davis trascina i Lakers con 27 punti e 25 rimbalzi: Anthony Davis stabilisce un Nuovo record personale in Nba, mettendo a referto 27 punti e 25 rimbalzi, e trascina Lakers alla vittoria su Minnesota per 120-109. Oklahoma approfitta del passo falso di M ...

Numeri record per Ford Pro nel 2023. In Italia quota di mercato più elevata di sempre:16,2% con 27.811 unità immatricolate: Numeri record per Ford Pro nel 2023. In Italia quota di mercato più elevata di sempre:16,2% con 27.811 unità immatricolate: I veicoli commerciali di Ford Pro hanno consolidato i dati 2023 nel mercato italiano con numeri da record e alcuni dei migliori risultati di sempre. In Italia, in particolare, il marchio di ...

Volvo aumenta gli utili nel 2023 e punta a nuovi obiettivi. Record di 708.716 auto vendute. Stop finanziamento a Polestar: Volvo aumenta gli utili nel 2023 e punta a nuovi obiettivi. record di 708.716 auto vendute. Stop finanziamento a Polestar: Tra risultati fi vendite con segno positivo e nuovi programmi per il futuro prossimo, Volvo Cars ha ottenuto risultati da primato nell’esercizio 2023 e ha annunciato vendite retail, ricavi ...