Nuovo drone rivoluzionario per Pechino | cosa può fare il piccolo falco cinese

Lo scambio di colpi in Siria e Iraq tra Stati Uniti e le milizie filo-Iran sparse nella regione fa registrare un Nuovo attacco a una base militare americana . Un drone , secondo quanto riferito ... (ilfattoquotidiano)

Il drone in questione è in procinto di entrare nella fase di test all'aperto, per poi diventare a tutti gli effetti operativo. Ecco cosa sappiamo del nuovo mezzo stealth di Pechino (ilgiornale)

Thales, alla Francia nuovo sistema di droni per caccia alle mine: Thales, alla Francia Nuovo sistema di droni per caccia alle mine: Thales "ha consegnato alla Marina francese un sistema avanzatissimo per la caccia alle mine con droni subacquei". (ANSA) ...

Sembra che la Russia utilizzi droni FPV avanzati: Sembra che la Russia utilizzi droni FPV avanzati: Vantaggio in guerra Sembra che la Russia stia utilizzando un Nuovo tipo di drone. Ha vantaggi decisivi. Si tratta di un'arma frequentemente utilizzata nella guerra in Ucraina: i cosiddetti droni FPV ...

